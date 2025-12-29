Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de buzlanma kazalara neden oldu

        Edirne'de buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 5 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:04
        Edirne'de buzlanma kazalara neden oldu
        Edirne'de buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 5 araçta hasar oluştu.

        Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi'nde bir apartmandan yola bırakıldığı iddia edilen su birikintisi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle zeminde buzlanmaya yol açtı.

        Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde caddede 4 otomobille bir panelvanın karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi.

        Kazalarda yaralanan olmazken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Hava sıcaklıkları daha da düşecek

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, hafta ortasında sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

        Güneşli havaya rağmen kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Ayazın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

