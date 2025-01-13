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        Keşan'da kar yağışı etkili oldu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 03:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 03:10
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        Keşan'da kar yağışı etkili oldu
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

        Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, gece saatlerinde Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaz örtüyle kaplandı. Etkisini artıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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