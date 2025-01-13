Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de beline sardığı bezde 5 bin gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

        EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kadın yolcunun beline sarılı bezde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de beline sardığı bezde 5 bin gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi
        ABONE OL

        EDİRNE’de, Kapıkule Sınır Kapısı'na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir kadın yolcunun beline sarılı bezde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı. Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele ge...
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele ge...
        Edirne'de motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe ç...
        Edirne'de motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe ç...
        Edirne'de karla karışık yağmur (3)
        Edirne'de karla karışık yağmur (3)
        Edirne'de karla karışık yağmur (2)
        Edirne'de karla karışık yağmur (2)
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Edirne'de karla karışık yağmur
        Edirne'de karla karışık yağmur