Kapıkule'de beline sardığı bezde 5 bin gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

EDİRNE’de, Kapıkule Sınır Kapısı'na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir kadın yolcunun beline sarılı bezde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı. Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındı.