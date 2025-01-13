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        Edirne, Balkanlar'ın "spor merkezi" olacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Balkanlar'ın "spor merkezi" olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:46
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        Edirne, Balkanlar'ın "spor merkezi" olacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Balkanlar'ın "spor merkezi" olacağını söyledi.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik ve spor alanında pek çok çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Türkiye'ye örnek olabilecek "mahalle ligleri" başlattıklarını ifade eden Sezer, "Başta dezavantajlı mahalleler olmak üzere tüm mahallelerimizde başlattık." dedi.

        Vali Sezer, proje sayesinde 9 bin çocuğun spora başladığının altını çizdi.

        "Mahalle Ligi" Projesi ile spor yapanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, evlerinden alınıp evlerine bırakıldıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Yemek ve kıyafet hizmetini de karşılayıp spor yaptıktan sonra evine bırakıyoruz. Maksat sokaktan uzak dursunlar ve bir sportif yeteneği ön plana çıksın. 'Yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayalım' düşüncesindeyiz. Bununla ilgili olarak semt sahaları da yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 'Edirne'nin Balkanlar'ın spor merkezi olmasını' istiyor. Biz de bunu çok istiyoruz her alanda. Bu manada da semt sahalarının bir kısmı bitti bir kısmının yapımı sürüyor. "

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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