Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

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