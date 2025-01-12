Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.
Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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