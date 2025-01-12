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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:32
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

        Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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