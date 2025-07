Tunca Nehri'nin kuruma noktasına geldiği Edirne'de, çeltik üreticisi tedirgin

TÜRKİYE’nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Edirne’de, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri’nde debi 2 metreküp/saniyeye düşerken, bazı noktalar ise tamamen kurudu. Edirne Valiliği, yaşanan kuraklık nedeniyle nehir üzerinde kontrollü sulama uygulamasına geçti. Büyükdöllük köyünde üretici Emre Eker, çeltiklerin 10-15 gün daha sulanamaması halinde kuruyacaklarını söyleyerek, “Ürünlerimize su veremiyoruz. Bu ürünlerin 100-120 gün su içinde kalması gerekiyor. Su olmadığı zaman verim kaybı yaşıyoruz, ürünlerimiz kuruyor, mahvolmaya başlıyor. 15 gün daha suyumuz gelmezse ürünlerimiz kuruyacak” dedi.

Türkiye genelinde iklim değişikliği nedeniyle geçen yaz yaşanan yüksek sıcaklıklar ve yağışsız geçen mevsim, bu yaz da kendisini gösterdi. Kentte yetersiz kış yağışlarının ardından toprak doyuma ulaşamazken, mayıs ayında ürününü eken çeltik üreticisi, kuraklık nedeniyle endişeli günler yaşıyor. Ürünün sulanmasında kullanılan önemli kaynaklardan Tunca Nehri’nde debi mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle 2 metreküp/saniyeye kadar düştü, bazı noktalar tamamen kurudu.

KONTROLLÜ SULAMAYA GEÇİLDİ

Nehirdeki suyun azalması üzerine Edirne Valiliği ise çeltik üreticilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kontrollü sulama uygulamasına geçti. Uygulama kapsamında Gölbaba mevkisi ve Suakacağı köyü arasındaki tüm pompaların saat 08.00 ile 16.00 arasında 8 saat süreyle kapatılmasına karar verildi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde oturan Emre Eker, nehrin kuruması nedeniyle çeltiklere su veremediklerini belirterek, “Çeltiklerimizi ektik mayıs ayında. Şu zamana kadar suyumuz vardı. Sulamamızı gerçekleştirdik. Çeltiklerimiz 40-50 günlük oldular. Tunca Nehri, şu an kuruduğu için çeltiklerimize su veremiyoruz ve yerlerimiz kurumaya başladı. Eğer 10-15 gün daha su veremezsek ürünlerimiz mahvolmaya başlayacak. Geçen yıl da aynı şekilde kuraklık oldu. Bayağı bir kaybımız oldu. Ürün kaybı ve verim kaybı olmak üzere zor duruma düştük. Şu an devletimizden Tunca Nehri'ne su salınmasını bekliyoruz. Biz yapmamız gerekeni yaptık, ürünümüzü çıkardık ama şu an suyumuz yok. Ürünlerimize su veremiyoruz. Bu ürünlerin 100-120 gün su içinde kalması gerekiyor. Su olmadığı zaman verim kaybı yaşıyoruz, ürünlerimiz kuruyor, mahvolmaya başlıyor. Bir 15 gün daha suyumuz gelmezse ürünlerimiz kuruyacak. Bulgaristan'dan su bekliyoruz” dedi.