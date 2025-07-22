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        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü

        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:36
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        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü
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        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki hafriyat döküm sahasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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