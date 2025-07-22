Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü
Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki hafriyat döküm sahasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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