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        Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara mesleği anlattı

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara polis araçlarını tanıttı, meslek hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:22
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        Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara mesleği anlattı
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara polis araçlarını tanıttı, meslek hakkında bilgi verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Emniyet Müdürü Karaburun da denetim noktasında ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Denetimde yanına gelen ve polis olmak isteyen çocuklarla sohbet eden Karaburun, daha sonra polis araçlarını tanıttı.

        Karaburun, çocuklara polis rozeti taktı, balon hediye etti. Çocuklar da Emniyet Müdürüne teşekkür ederek oradan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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