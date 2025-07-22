Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara mesleği anlattı
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara polis araçlarını tanıttı, meslek hakkında bilgi verdi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara polis araçlarını tanıttı, meslek hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürü Karaburun da denetim noktasında ekiplerin çalışmalarını takip etti.
Denetimde yanına gelen ve polis olmak isteyen çocuklarla sohbet eden Karaburun, daha sonra polis araçlarını tanıttı.
Karaburun, çocuklara polis rozeti taktı, balon hediye etti. Çocuklar da Emniyet Müdürüne teşekkür ederek oradan ayrıldı.
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