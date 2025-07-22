Edirne'de nalbur dükkanının deposunda yangın
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde nalbur dükkanının deposunda çıkan yangında içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde nalbur dükkanının deposunda çıkan yangında içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü Caddesi’nde nalbur dükkanına ait depoda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depodaki nalbur malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin inceleme sürüyor.
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