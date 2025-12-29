Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çok sayıda sentetik ecza hap ve kaçak ürün ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 784 sentetik ecza hap, 518 şişe sahte parfüm, 19 şişe kaçak içki ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:28
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir depoda silah olabileceği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

        Depodan çıkan bir şüphelinin çantasında yapılan aramada 301 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ardından arama kararıyla depoya giren ekipler, yaptıkları çalışmada 483 sentetik ecza hap, 518 şişe sahte parfüm, 19 şişe kaçak içki ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

