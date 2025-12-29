Edirne'de çok sayıda sentetik ecza hap ve kaçak ürün ele geçirildi

Ardından arama kararıyla depoya giren ekipler, yaptıkları çalışmada 483 sentetik ecza hap, 518 şişe sahte parfüm, 19 şişe kaçak içki ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Depodan çıkan bir şüphelinin çantasında yapılan aramada 301 sentetik ecza hap ele geçirildi.

