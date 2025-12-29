Edirne'de çok sayıda sentetik ecza hap ve kaçak ürün ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda 784 sentetik ecza hap, 518 şişe sahte parfüm, 19 şişe kaçak içki ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir depoda silah olabileceği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Depodan çıkan bir şüphelinin çantasında yapılan aramada 301 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ardından arama kararıyla depoya giren ekipler, yaptıkları çalışmada 483 sentetik ecza hap, 518 şişe sahte parfüm, 19 şişe kaçak içki ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
