        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de yılbaşı öncesi gıda denetimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:19
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yılbaşı öncesi gıda denetimleri sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesinde tüketici yoğunluğunun artmasıyla, gıda mühendislerince il genelinde denetimler yapıldı.

        Denetimler kapsamında başta içki satış ve depolama alanları kontrol edilerek, ürünlerin muhafaza, satış koşulları, ruhsat, bandrol, etiket bilgileri ile mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.

        Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

        - Koordinasyon toplantısı yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri, koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı kuruluş ve kurum müdürleri arasında her ay düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantısı, bu ay müdürlüğün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında istişarelerde bulunuldu.

        Koordinasyon toplantısına Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

