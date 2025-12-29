Edirne'de yılbaşı öncesi gıda denetimleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesinde tüketici yoğunluğunun artmasıyla, gıda mühendislerince il genelinde denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında başta içki satış ve depolama alanları kontrol edilerek, ürünlerin muhafaza, satış koşulları, ruhsat, bandrol, etiket bilgileri ile mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

- Koordinasyon toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri, koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı kuruluş ve kurum müdürleri arasında her ay düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantısı, bu ay müdürlüğün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında istişarelerde bulunuldu.