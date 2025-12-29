Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:27
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyündeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

