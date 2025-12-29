Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kanseri yenen 28 yaşındaki mimar Ahmet Can, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu eşiyle kent sokaklarında tur atarak paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kanseri yenen 28 yaşındaki mimar Ahmet Can, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu eşiyle kent sokaklarında tur atarak paylaştı.

        Genç mimar, kasım ayında kansere yakalandığını öğrendi.

        Ameliyat olan Can, daha sonra kemoterapi tedavisi gördü ve zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

        Kentte yayın yapan bir internet haber sitesinde muhabir olarak çalışan Melis Aksu Can, sağlığına kavuşan eşine sürpriz yaparak balonlarla süslediği otomobillerinin arka camına, "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz." notunu yazdı.

        Edirne cadde ve sokaklarını araçlarıyla gezen Aksu çiftinin sevincine sürücüler de kornalarla eşlik etti.

        Tedavi sürecini el ele geçiren çift, mutluluklarını Edirnelilerle paylaştı.

        - Şu an kendimi çok iyi hissediyorum

        Ahmet Can, AA muhabirine sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Zorlukları eşinin ve sevenlerinin desteğiyle aştığını belirten Aksu, "Apar topar ameliyat oldum. Tümör alındıktan sonra parça patolojiye gitti ve kötü huylu olduğu öğrenildi. Ardından kemoterapi aldım ve sonucunda her şey temizlendi. Tedavi süreci iyi ilerledi." dedi.

        Can, tedavi boyunca moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

        Kanseri yendikten sonra eşinin kendisine güzel bir sürpriz hazırladığını anlatan Can, şunları kaydetti:

        "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Eşime ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Temiz çıkan son kan tahlilinin ardından eşim sabah saatlerinde arabayı süslemiş ve camına 'kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' notunu yazmış.

        Eşim bir yere gideceğimizi söyleyip beni dışarı çağırdı. Görünce çok mutlu oldum. Edirne'de trafiğe çıktık ve insanlar bizim sevinicimize ortak oldu. Hep beraber güldük. Allah, tüm kanser hastalarının yardımcısı olsun."

        - Edirne'de çok güzel bir karşılık aldık

        Melis Aksu Can ise tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

        Birbirlerine destek olarak süreci kolaylaştırdıklarını ifade eden Can, daha önce sosyal medyada gördüğü kutlamaları yaparak eşini sevindirmek istediğini belirtti.

        Eşinin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Can, "Şu an bağışıklığı düşük olduğu için sevdiklerimize sarılarak kutlama yapamıyoruz. O yüzden böyle bir kutlama yapmak istedim. Edirne'de çok güzel bir karşılık aldık, herkes kornaya basarak mutluluğumuza ortak oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Edirne'de buzlanma kazalara neden oldu
        Edirne'de buzlanma kazalara neden oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tarihi Seferşah köprü alanı yeniden hayat buluyor
        Tarihi Seferşah köprü alanı yeniden hayat buluyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Memur-Sen 1 Ocak'ta Filistin eylemi için Galata Köprüsü'nde olacak
        Memur-Sen 1 Ocak'ta Filistin eylemi için Galata Köprüsü'nde olacak
        Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sah...
        Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sah...