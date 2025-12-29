Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kanseri yenen 28 yaşındaki mimar Ahmet Can, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu eşiyle kent sokaklarında tur atarak paylaştı.

Genç mimar, kasım ayında kansere yakalandığını öğrendi.

Ameliyat olan Can, daha sonra kemoterapi tedavisi gördü ve zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

Kentte yayın yapan bir internet haber sitesinde muhabir olarak çalışan Melis Aksu Can, sağlığına kavuşan eşine sürpriz yaparak balonlarla süslediği otomobillerinin arka camına, "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz." notunu yazdı.

Edirne cadde ve sokaklarını araçlarıyla gezen Aksu çiftinin sevincine sürücüler de kornalarla eşlik etti.

Tedavi sürecini el ele geçiren çift, mutluluklarını Edirnelilerle paylaştı.

- Şu an kendimi çok iyi hissediyorum

Ahmet Can, AA muhabirine sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Zorlukları eşinin ve sevenlerinin desteğiyle aştığını belirten Aksu, "Apar topar ameliyat oldum. Tümör alındıktan sonra parça patolojiye gitti ve kötü huylu olduğu öğrenildi. Ardından kemoterapi aldım ve sonucunda her şey temizlendi. Tedavi süreci iyi ilerledi." dedi.

Can, tedavi boyunca moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

Kanseri yendikten sonra eşinin kendisine güzel bir sürpriz hazırladığını anlatan Can, şunları kaydetti:

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Eşime ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Temiz çıkan son kan tahlilinin ardından eşim sabah saatlerinde arabayı süslemiş ve camına 'kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' notunu yazmış.

Eşim bir yere gideceğimizi söyleyip beni dışarı çağırdı. Görünce çok mutlu oldum. Edirne'de trafiğe çıktık ve insanlar bizim sevinicimize ortak oldu. Hep beraber güldük. Allah, tüm kanser hastalarının yardımcısı olsun."

- Edirne'de çok güzel bir karşılık aldık

Melis Aksu Can ise tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Birbirlerine destek olarak süreci kolaylaştırdıklarını ifade eden Can, daha önce sosyal medyada gördüğü kutlamaları yaparak eşini sevindirmek istediğini belirtti.