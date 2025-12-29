AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Edirne'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Bugün Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a ve Malatya'ya bakıldığında yapılan çalışmalar açıkça görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın o gün verdiği söz doğrultusunda, deprem bölgesinde hiç kimsenin hayal edemeyeceği şehirler inşa edildi." dedi.

Demir, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Deprem döneminde zorlu süreçlerin yaşandığına dikkati çeken Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin vatandaşlara umut verdiğini ifade ederek, "İnsanların çadırlarda, morallerinin en dipte olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanımız, 'Hiç kimseyi aç ve açıkta, barakalarda, çadırlarda ve konteynerlerde bırakmayacağız' diyerek milletimize umut verdi." diye konuştu.

Mustafa Demir, deprem bölgesinde 2,5 yıldan kısa sürede 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesinde söz verildiği gibi çok kısa sürede yeniden inşa süreci tamamlandı. 14 milyon insan etkilendi, 53 bin vatandaşımızı kaybettik. Yaklaşık 130 bin kilometrekarelik, 11 ili kapsayan bir alan ağır hasar gördü. Arka arkaya yüzyılın iki büyük depremi yaşandı. Bugün Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a ve Malatya'ya bakıldığında yapılan çalışmalar açıkça görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın o gün verdiği söz doğrultusunda, deprem bölgesinde hiç kimsenin hayal edemeyeceği şehirler inşa edildi."

"Yaklaşık 150 milyar dolarlık bir çalışma hayata geçirildi. Dünyanın en zengin ülkelerine bakıyoruz, Almanya'da orta büyüklükte bir şehir sele maruz kaldı, aylarca altyapı sorunları giderilemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta yaşanan yangınlarda ciddi sorunlar ortaya çıktı.

Pek çok ülkenin daha küçük ölçekli afetler sonrasında dahi sorunların altından kalkamadığının görüldüğünü dile getiren Demir, şunları kaydetti:

- "Edirne kendi haline bırakılmış bir şehir"

Demir, Edirne'nin belediye hizmetleri açısından yeterince iyi yönetilmediğini savundu.

Kentte altyapı ve üstyapı sorunlarının bulunduğunu ileri süren Demir, "Yollar kötü durumda, su kesintileri yaşanıyor, tretuvarlar yetersiz, refüjler eksik. Edirne kendi haline bırakılmış bir şehir. Edirne bunu hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri"ni miras bıraktığı Edirne'nin daha iyi bir yerel yönetimi hak ettiğini vurgulayan Demir, "Başkentlik yapmış bu şehir, hak ettiği hizmet anlayışıyla buluşturulacaktır. Allah'ın izniyle Edirne'yi AK Parti belediyeciliğiyle bütünleştireceğiz." sözlerini sarf etti.

Toplantıda, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve Edirne İl Başkanı Belgin İba da birer konuşma yaptı.

Programın ardından Demir, parti yöneticileri ve belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.