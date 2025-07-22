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        Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin yol kenarındaki radar aracına çarptığı kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:00
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        Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobilin yol kenarındaki radar aracına çarptığı kazada 1’i polis, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunda Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giderken İ.D.’nin kontrolünü yitirdiği 39 TN 444 plakalı otomobil, yol kenarında radar uygulaması yapan Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ne ait 22 KB 785 plakalı sivil radar aracına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve radar aracında bulunan polis memuru U.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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