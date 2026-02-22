Edirne'de asayiş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'nde Y.Ç'nin üzerinde arama yaptı.



Aramada 9,5 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Y.Ç, gözaltına alındı.



- Kapalı alanda sigara içenlere ceza



Uzunköprü ilçesinde bir işletmede kapalı alanda sigara içenlere ceza kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kapalı alanda sigara içildiğini tespit etti.



Ekipler yaptıkları kontrolde kapalı alanda sigara içen K.A.M. ve M.C'ye ceza uyguladı.



Denetimlerin süreceği kaydedildi.



- Ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı



Uzunköprü ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.



Polis ekipleri "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü 19 Mayıs Caddesi'nde durdurdu.



Ehliyetsiz sürücüye 28 bin 875 lira ceza uygulandı.

