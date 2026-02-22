Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:56
        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'nde Y.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

        Aramada 9,5 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Y.Ç, gözaltına alındı.

        - Kapalı alanda sigara içenlere ceza

        Uzunköprü ilçesinde bir işletmede kapalı alanda sigara içenlere ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kapalı alanda sigara içildiğini tespit etti.

        Ekipler yaptıkları kontrolde kapalı alanda sigara içen K.A.M. ve M.C'ye ceza uyguladı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - Ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı

        Uzunköprü ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

        Polis ekipleri "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü 19 Mayıs Caddesi'nde durdurdu.

        Ehliyetsiz sürücüye 28 bin 875 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

