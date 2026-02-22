Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Sebze, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası genel kurul toplantısına katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda yapılan seçimde sorumluluk üstlenerek aday olan Alper Karaağaç ve Sertaç Arhatır'a teşekkür etti.



Demokratik bir olgunluk içinde gerçekleşen bu sürece katkı sunan tüm oda üyelerini tebrik eden Özcan, seçimin hayırlı olmasını diledi.



Özcan, seçilecek yönetim kurulana yeni dönemde başarı diledi.



- Müzede, Yel Değirmeni Atölyesi açıldı



Keşan Kent Müzesi'nde, Yel Değirmeni Atölyesi açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölyeye katılan çocuklar usta öğreticiler eşliğinde tarih ve yaratıcılığı bir arada kullanarak kartondan yer değirmenleri yaptı.



Çocukların el emeği ürenler yaptığı sırada usta öğreticiler ise yel değirmenlerinin tarihi hakkında bilgi verdi.



Müzede atölye çalışmalarının süreceği kaydedildi.







