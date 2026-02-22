KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor

CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, dizi ve filmlerdeki suç örneklerinin çocukları şiddete yönlendirebileceğini belirtti. Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.