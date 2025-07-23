Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, 52 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de otomobilin radar aracına çarptığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralan...
        Edirne'de otomobilin radar aracına çarptığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralan...
        Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı
        Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-5 Temmuz tarihlerinde...
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-5 Temmuz tarihlerinde...
        Meriç Nehri Elektrik Santrali'ndeki suyun tamamı nehre bırakıldı
        Meriç Nehri Elektrik Santrali'ndeki suyun tamamı nehre bırakıldı
        Edirne'de nalbur dükkanının deposunda yangın
        Edirne'de nalbur dükkanının deposunda yangın