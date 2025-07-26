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        Bakan Bayraktar, 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu programlara katıldı

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu programlara katılarak konuşma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:15
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        Bakan Bayraktar, 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu programlara katıldı
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu programlara katılarak konuşma yaptı.

        Bakan Bayraktar, ziyaretlerine ilk olarak Kırklareli'den başladı. Kırklareli Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar'ı burada Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Turan'dan kent hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu program ile İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak düzenlenen programın ardından Bayraktar, Edirne'ye gitmek üzere kentten ayrıldı.

        EDİRNE ZİYARETİ

        Bakan Bayraktar, Edirne'de ilk olarak Vali Yunus Sezer’i ziyaret etti. Ziyarette Bayraktar'ı, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Vali Sezer'den Edirne’yle ilgili bilgiler alan Bayraktar daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda düzenlenen Teşkilat Akademisi programı kapsamında 'Türkiye Yüzyılı'nda Enerji' konulu konuşma yaptı. Bakan Bayraktar, basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın ardından kentten ayrılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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