Edirne Belediye Başkanı Akın, Karayusuf köyündeki yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Karayusuf köyünde çıkan yangında evi ve ahırı zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangından etkilenen alanda inceleme yapan Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, yangına ilk müdahalenin itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını belirtti.

İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleriyle koordineli şekilde yangının kontrol altına alındığını aktaran Akın, "Vatandaşlarımızın yaşadığı kayıpların telafisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz. Karayusuf halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.