        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        EGDED Başkanı Güner'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EGDED) Başkanı Veysel Güner, terör örgütü YPG / SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:47
        EGDED Başkanı Güner'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
        Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

        Yapılan saldırının provaksyon olduğunu belirten Güner, "Türk bayrağı bu topraklarda bedel ödenerek dalgalanmıştır. Onu indirmeye yeltenenler de, buna zemin hazırlayanlar da şunu iyi bilmelidir, bu millet hafızasını kaybetmez, bayrağına uzananı da affetmez." ifadelerini kullandı.

        Saldırıyı yapanların cezalandırılması gerektiğini aktaran Güner, Türk bayrağının ilelebet dalgalanmaya devam edeceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

