        Edirne Haberleri

        Edirne'de huzurevi sakinleri için sıra gecesi düzenlendi

        Edirne Huzurevinde, huzurevi sakinlerine yönelik sıra gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:53
        Edirne'de huzurevi sakinleri için sıra gecesi düzenlendi
        Edirne Huzurevinde, huzurevi sakinlerine yönelik sıra gecesi düzenlendi.


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan İl Müdürü Harun Tohumcu, sıra gecesinin geleneksel hale geldiğini belirtti.


        Tohumcu, huzurevi sakinleriyle birlikte eğlendiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.


        Konuşmaların ardından müzik grubu tarafından türküler seslendirildi. Huzurevi sakinleri ve çalışanlar müziğe tempo tutarak oynadı.


        Etkinlikte yoğrulan çiğ köfte katılımcılara ikram edilirken, programa katılanlar şarkılara eşlik etti.


        Huzurevi sakinlerinden Cemal Özer, eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için etkinliğe katıldıklarını söyledi.


        Programa, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile huzurevi sakinleri katıldı.

