Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Meriç Nehri'nde güvenlik, botlu jandarma ekiplerince sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Meriç Nehri'nde güvenlik, botlu jandarma ekiplerince sağlanıyor.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olaylarına müdahale edilmesi amacıyla geçen yıl 15 Ekim'de kurulan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Meriç Nehri ve çevresinde görevini aralıksız sürdürüyor.

        Türkiye - Yunanistan sınır hattında yer alması nedeniyle stratejik öneme sahip Meriç Nehri'nde botla devriye atan jandarma ekiplerine, kıyı şeridinde görev yapan asayiş ekipleri de eşlik ediyor.

        Su üzerinde yapılan kontroller sırasında, nehir çevresinde bulunan kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştiriliyor.

        Jandarma ekipleri, nehirde ve kıyı hattında yaşanabilecek göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçiş ve asayiş olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

        Meriç Nehri'nde Yunanistan sınırına kadar 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler kurulduğu günden bu yana 60 devriye gerçekleştirdi.

        Ekip, görev çizelgesi ve gelen ihbarlar doğrultusunda devriye görevini icra ediyor.

        - Kaçakçılıkla mücadele ve denetimler sürüyor

        Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemeye yönelik denetimler de yapıyor.

        Su üstündeki geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan ekipler, kıyı birlikleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

        Ekip, ayrıca düzensiz göçün önleme çalışmalarının yanı sıra nehirde mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtarıyor.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, ekipler son dönemde Meriç Nehri ve çevresinde gerçekleştirdikleri denetimlerde izinsiz nehre girilmesi, ruhsatsız su altı araştırmaları ve kaçak avcılığa yönelik çok sayıda ihlali engelledi.

        Aynı zamanda su üstü spor müsabakalarının düzenlendiği Meriç Nehri'nde, organizasyonların güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirler jandarma ekiplerince alınıyor.

        Botlu jandarma ekipleri, Meriç Nehri'nin yanı sıra Gala Gölü Milli Parkı, bölgedeki barajlar, göller ve akarsularda da "güvenli sular" kapsamında denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı
        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı
        Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi
        Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi
        Edirne Valisi Sezer Kunduracılar Sokağı'nda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer Kunduracılar Sokağı'nda incelemede bulundu
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü