İpsala ilçesinde mobil sağlık hizmeti verildi.



İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Köprü Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirdi.



Vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendirildi.





Yapılan kontroller sonucunda takip ve ileri tetkik gereksinimi tespit edilen vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.



- İpsala'da çikolata üretimi denetlendi



Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sınırdan Sınırsız Lezzet İpsala Çikolataları Projesi kapsamında üretim yapan kooperatifi ziyaret etti.



Şahin, ziyarette, projede bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte giderilmesi planlanan ihtiyaçları değerlendirdi.



Çikolata üretim süreci hakkında bilgi alan Şahin, projenin bölge ekonomisine ve yerel üretime katkı sağladığını kaydetti.



İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de Şahin'e eşlik etti.



- Kadın girişimciler bir araya geldi



TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri İpsala'da toplandı.



İpsala Ticaret Borsasındaki toplantıda, kurulun aylık faaliyet planları değerlendirildi.



Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek projeler ve bölgesel iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantının ardından heyet, İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğini de ziyaret etti.

