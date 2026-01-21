Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:12
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Y.Z'ye ait evin bahçesindeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kömürlükte hasar oluştu.

