Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Y.Z'ye ait evin bahçesindeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kömürlükte hasar oluştu.

