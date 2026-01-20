Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de 1 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 1 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, 140 bini dolu olmak üzere 1 milyon 150 bin makaron, 2 ton kıyılmış tütün, 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, tütün kurutma düzeneği ve çok miktarda ambalaj paketi ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Edirne'de kaçak tütün operasyonu; 4 gözaltı
        Edirne'de kaçak tütün operasyonu; 4 gözaltı
        Renklenen "Dar Çarşı" estetik bir görünüme kavuştu
        Renklenen "Dar Çarşı" estetik bir görünüme kavuştu
        Edirne'nin Orhaniye köyünde üçüz buzağı dünyaya geldi Edirne'de nadir olay:...
        Edirne'nin Orhaniye köyünde üçüz buzağı dünyaya geldi Edirne'de nadir olay:...
        Edirne'de kaçak tütün operasyonu: Tonlarca malzeme ele geçirildi Edirne'de...
        Edirne'de kaçak tütün operasyonu: Tonlarca malzeme ele geçirildi Edirne'de...
        Yastığın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 6 gözaltı
        Yastığın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 6 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı