Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yörük Mahallesi'nde durdurulan bir takside arama yapan ekipler, araçtaki bir yastığın içine gizlenmiş poşet tespit etti.

        Poşette 172 gram kimyasala bulanmış tütün ile bir sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı, 45 parça halinde 10 gram uyuşturucu bulundu.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 lira ele geçirildi.

        Operasyonda B.H.K, C.K, S.P, A.C, C.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Edirne'deki Göl Baba sulak alanı buz tuttu
        Edirne'deki Göl Baba sulak alanı buz tuttu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Süs havuzları buz heykeline dönüştü
        Süs havuzları buz heykeline dönüştü
        Devrilen hafriyat kamyonu uluslararası yolda trafiği felç etti
        Devrilen hafriyat kamyonu uluslararası yolda trafiği felç etti
        Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
        Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
        Kapıkule'de 144 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de 144 kilo esrar ele geçirildi