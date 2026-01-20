TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çönte ve Köse, Edirne'de yürütülen tarım sigortaları çalışmalarını değerlendirdi.



Öte yandan, Ziraat Bankası Trakya Bölge Müdürü Tahir Ceylan, Edirne Merkez Şube Müdürü Önder Akyürek, Selimiye Şube Müdürü Cüneyt Tanrıkulu ve Kıyık Şube Müdürü İbrahim Milet de Köse'yi ziyaret ederek "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" kapsamında fikir alışverişinde bulundu.



Büyükdöllük köyü üreticilerinden Nail Bozdoğan, Enes Kezer ve Murat Kezer de Köse'ye ziyarette bulundu.



- Özcan'a ziyaret



Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şapçı, İşçimen ve Özcan, Keşan'ın geleceği için ortak akıl ve iş birliğiyle yapılacak çalışmaları değerlendirdi.



- Kocaman başkanlığa yeniden seçildi



Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanlığına Hasan Kocaman yeniden seçildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, odanın genel kurul toplantısına katılarak esnaflarla bir araya geldi.



Toplantının hayırlı olmasını dileyen Özcan, başkanlığa yeniden seçilen Kocaman'a çalışmalarında başarı diledi.

