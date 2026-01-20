Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çönte ve Köse, Edirne'de yürütülen tarım sigortaları çalışmalarını değerlendirdi.

        Öte yandan, Ziraat Bankası Trakya Bölge Müdürü Tahir Ceylan, Edirne Merkez Şube Müdürü Önder Akyürek, Selimiye Şube Müdürü Cüneyt Tanrıkulu ve Kıyık Şube Müdürü İbrahim Milet de Köse'yi ziyaret ederek "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

        Büyükdöllük köyü üreticilerinden Nail Bozdoğan, Enes Kezer ve Murat Kezer de Köse'ye ziyarette bulundu.

        - Özcan'a ziyaret

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şapçı, İşçimen ve Özcan, Keşan'ın geleceği için ortak akıl ve iş birliğiyle yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        - Kocaman başkanlığa yeniden seçildi

        Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanlığına Hasan Kocaman yeniden seçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, odanın genel kurul toplantısına katılarak esnaflarla bir araya geldi.

        Toplantının hayırlı olmasını dileyen Özcan, başkanlığa yeniden seçilen Kocaman'a çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Devrilen hafriyat kamyonu uluslararası yolda trafiği felç etti
        Devrilen hafriyat kamyonu uluslararası yolda trafiği felç etti
        Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
        Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
        Kapıkule'de 144 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de 144 kilo esrar ele geçirildi
        Edirne'de tefecilik operasyonu; 2 tutuklama
        Edirne'de tefecilik operasyonu; 2 tutuklama
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı