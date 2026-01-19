Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı. K.Ş. idaresindeki 42 KG 160 plakalı tır, Edirne-Lalapaşa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

