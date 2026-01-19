Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 3 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine operasyon gerçekleştirildi.



Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 56 mermi ve çok sayıda senet ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

