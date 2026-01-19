Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 3 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 56 mermi ve çok sayıda senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.