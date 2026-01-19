Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile meclis üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile meclis üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, Şapçı ve İşçimen'e teşekkür etti.

        Özcan, ilçeye katkı sunacak çalışmalar için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

        - Edirne'de "Okumaz Yazmaz Krallığı" çocuk oyunu sahnelenecek

        Edirne Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Okumaz Yazmaz Krallığı" çocuk oyunu sahnelenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhur Kocaoğlu'nun yazıp yönettiği oyun, 25 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Kitap okumanın önemini eğlenceli bir dille anlatan oyunun davetiyeleri, Atatürk Kültür Merkezi ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nden ücretsiz temin edilebilecek.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, çocukları sanat, kültür ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

        Tatil döneminde çocukların eğlenmelerini istediklerini belirten Gencan, çocukları gösteriye davet etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Soğukta üşüyen kuşlar için 5 kilometrelik şefkat yolculuğu 63 yaşındaki kad...
        Soğukta üşüyen kuşlar için 5 kilometrelik şefkat yolculuğu 63 yaşındaki kad...
        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
        Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi
        Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede