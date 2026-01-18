Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 32. olağan Genel Kurulunda, seçimde yarışan 2 adaya destek veren üyeler arasında arbede çıktı.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanlığı seçimiyle başladı.



Raporların okunmasıyla süren kongrede adaylardan Aytaç Dilci, kürsüye gelerek konuşma yaptı.



Mevcut başkan Ali Şahin de Dilci'den sonra üyelere hitap etti.



Şahin'in konuşmasının ardından üyeler arasında sözlü olarak başlayan tartışma arbedeye dönüştü.



Bu esnada bazı üyelerin birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.



Taraflar polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.



Şahin ve Dilci, divan başkanının davetiyle kürsüye çıkıp birbirlerinin ellerini kaldırarak, üyelere sakin olmaları çağrısında bulundu.



Kongre oy verme işlemiyle devam etti.

























