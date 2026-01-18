Habertürk
Habertürk
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede

        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede

        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 32. olağan Genel Kurulunda, seçimde yarışan 2 adaya destek veren üyeler arasında arbede çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:35
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 32. olağan Genel Kurulunda, seçimde yarışan 2 adaya destek veren üyeler arasında arbede çıktı.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanlığı seçimiyle başladı.

        Raporların okunmasıyla süren kongrede adaylardan Aytaç Dilci, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

        Mevcut başkan Ali Şahin de Dilci'den sonra üyelere hitap etti.

        Şahin'in konuşmasının ardından üyeler arasında sözlü olarak başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

        Bu esnada bazı üyelerin birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.

        Taraflar polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

        Şahin ve Dilci, divan başkanının davetiyle kürsüye çıkıp birbirlerinin ellerini kaldırarak, üyelere sakin olmaları çağrısında bulundu.

        Kongre oy verme işlemiyle devam etti.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

