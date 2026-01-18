Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Aralıklarla kar geçişlerinin yaşandığı Edirne'de soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, süs havuzları buz tuttu.
Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığı artmasına rağmen eksi değerlerin üzerine çıkamadı.
Sıcaklığın sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.
Kırklareli'nde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.
