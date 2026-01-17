Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, İstasyon Mahallesi sakinleriyle buluştu

        –Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İstasyon Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, İstasyon Mahallesi sakinleriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İstasyon Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        Ayhan, mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, kentte huzur ve asayişin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

        İstasyon Mahallesi'nin sakin bir mahalle olduğunu dile getiren Ayhan, işlenen suç sayısında geçen yıl yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu dile getirdi.

        Mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda sorun ve talepleri dinlediklerini belirten Ayhan, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

        Ayhan, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

        Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşların bu uygulamayı daha aktif şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Toplantıya İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 771 bin 799 oldu
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 771 bin 799 oldu
        Edirne'de kar gitti, ayaz geldi: Pandemi günlerini aratmayan sessizlik Edir...
        Edirne'de kar gitti, ayaz geldi: Pandemi günlerini aratmayan sessizlik Edir...
        Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi
        Edirne Valisi Sezer, Bosna köyü sakinleriyle buluştu
        Edirne Valisi Sezer, Bosna köyü sakinleriyle buluştu
        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
        Edirne'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Edirne'de yüksek kesimler beyaza büründü