Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda gerçekleştirilen programda sağlık alanında proje destekleri ve araştırma fırsatları ele alındı.

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, panelde "Trakya Tıp Öğrenciliğinden Bilim İnsanlığına: Deneyimler ve Öneriler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, öğrenmenin yalnızca öğretim üyeleriyle değil, öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimlerle de geliştiğini belirtti.

        Tıp eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Kervan, bu yolculukta en önemli unsurun her gün aynı inançla devam edebilmek olduğunu vurguladı.

        Kervan, panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının destek programları ve akademisyenler için sunulan araştırma olanakları hakkında da bilgiler verdi.

        Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.






        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, Bosna köyü sakinleriyle buluştu
        Edirne Valisi Sezer, Bosna köyü sakinleriyle buluştu
        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
        Edirne'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Edirne'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Edirne'de açılmak istenen jeotermal kuyulara mahkemeden izin çıkmadı
        Edirne'de açılmak istenen jeotermal kuyulara mahkemeden izin çıkmadı
        Marmara'da sıcaklıklar azalacak; buzlanma ve don bekleniyor
        Marmara'da sıcaklıklar azalacak; buzlanma ve don bekleniyor
        Edirne'de Ulus Pazarı'nın kapatıldığını gören Bulgar turistler, kapısından...
        Edirne'de Ulus Pazarı'nın kapatıldığını gören Bulgar turistler, kapısından...