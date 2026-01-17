Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda gerçekleştirilen programda sağlık alanında proje destekleri ve araştırma fırsatları ele alındı.



Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, panelde "Trakya Tıp Öğrenciliğinden Bilim İnsanlığına: Deneyimler ve Öneriler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



Öğrencilerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, öğrenmenin yalnızca öğretim üyeleriyle değil, öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimlerle de geliştiğini belirtti.



Tıp eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Kervan, bu yolculukta en önemli unsurun her gün aynı inançla devam edebilmek olduğunu vurguladı.



Kervan, panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının destek programları ve akademisyenler için sunulan araştırma olanakları hakkında da bilgiler verdi.



Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.













