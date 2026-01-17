Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 771 bin 799 oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 771 bin 799'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:03
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 771 bin 799 oldu
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 771 bin 799'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, aralık 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de aralık ayında 248 bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 208 bin 834, Kırklareli'nde 178 bin 621, Tekirdağ'da ise 384 bin 344 oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

