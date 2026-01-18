Edirne Valisi Sezer koruyucu ailelerle buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının destekleriyle "Koruyucu Aile Buluşması" programı düzenlendi.



Vali Sezer ve eşi, programa katılan koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti.













