Adana'daki cinayetin zanlıları Edirne'de yakalandı

Edirne polisi, Adana'da bir restoran sahibinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliyi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restoran sahibi Cengiz Durmaz'ın 29 Kasım 2025'te silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların Edirne’de saklandığını tespit etti.



Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda D.E.A. ile Y.A.B'yi saklandıkları adreste yakaladı.



Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu öğrenilen 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Çukurova ilçesindeki bir restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Durmaz kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

