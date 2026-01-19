Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.



Geçen hafta aralıklarla kar yağışlarının yaşandığı kentte kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.



Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen kentte sokak çeşmeleri ve süs havuzları buz tuttu.



Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.



Hissedilen hava sıcaklığın sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.



- Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli'nde de soğuk hava hakim oluyor.



Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, kent merkezindeki süs havuzları buz tuttu.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasında bulunuyor.



Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.



Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.

