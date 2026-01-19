Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi

        Yeşilay Edirne Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Edirne Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

        Yeşilay Edirne Şubesi Denetim Kurulu Başkanı Sebahattin Bilgiç, yeni yılda da önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

        Yeniden şube başkanlığına seçilen Müzekka Bayrak ise yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurum müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür eden Bayrak, "2026 yılı Bağımsızlık Seferberliği doğrultusunda 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda bağımlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede
        İç çamaşırı hırsızlığı kamerada: Gülerek girdiler, çalarak çıktılar Edirne'...
        İç çamaşırı hırsızlığı kamerada: Gülerek girdiler, çalarak çıktılar Edirne'...
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası genel kurulunda gerginlik
        Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası genel kurulunda gerginlik
        Eirne Şoförler Odası seçimlerinde gerginlik: Yumruklar konuştu
        Eirne Şoförler Odası seçimlerinde gerginlik: Yumruklar konuştu
        Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor
        Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor