        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Renklenen "Dar Çarşı" estetik bir görünüme kavuştu

        Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle "Dar Çarşı" olarak bilinen Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:16
        Renklenen "Dar Çarşı" estetik bir görünüme kavuştu
        Yaklaşık 40 tescilli dükkanın yer aldığı çarşıda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla 65 metrelik güzergahı kapsayan alandaki dükkanlar aslına uygun şekilde restore edildi.

        Ahşap kaplama ile yenilenen ve pastel tonlarda boyanan dükkanların çevrelediği dar sokak, estetik bir görünüme kavuştu.

        Geçmişte atıl durumda bulunan sokak, yürütülen çalışmalarla kent dokusuna yakışır şekilde yeniden canlandırıldı.

        Karşılıklı dükkanlarının arasının 2 metre ve uzunluğu 65 metre olan çarşı genelinde kundura tamircileri hizmet veriyor. Bunun yanı sıra cep telefonu tamircileri ve çay ocağı da bulunuyor.

        - Esnaf memnun

        Esnaf Erkan Çetin, AA muhabirine, çarşının kapsamlı bir tadilat gördüğünü söyledi.

        Çarşının yeni bir çehreye kavuştuğunu belirten Çetin, "Sayın Valimizin sayesinde oldu. Ondan çok memnunuz. Çarşımız mükemmel oldu. Ayrıca Valimizin Edirne'de kalmasına çok sevindik." dedi.

        Çarşıda 1984'ten bu yana çay ocağı işleten Sami Erkan ise Edirne Valisi Yunus Sezer sayesinde çarşının yenilendiğini anlattı.

        Hem müşterilerin hem de esnafın çarşıyı beğendiğini anlatan Erkan, "Gayet güzel oldu. Tarihi görünüm kazandı. Çarşıya girince kendimizi çok iyi hissediyoruz. Valimiz de sık sık ziyarete geliyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine." ifadelerini kullandı.

        Abdullah Şenel ise restorasyonu çok beğendiklerini ifade etti.

        Çarşının daha da hareketlendiğini anlatan Şenel, "Yenilenme her zaman güzeldir. Görünüş hoş, insanlar da beğendi. Eski haline göre çok güzel oldu. Geçen insanlar çarşıda fotoğraf çekiliyor. Çarşı film platosunu andırıyor. Özellikle tarihi bir görünüm kazandı. Değerlerimizin korunmasından dolayı mutluyuz. Emek verenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

