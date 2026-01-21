Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

        Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Mustafa Doğru, Hüseyin Emre Yüksel, Ersan Ulusan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:50
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yeşilay heyetine teşekkür etti.

        Ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da ziyarette yer aldı.

