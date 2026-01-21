Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Mustafa Doğru, Hüseyin Emre Yüksel, Ersan Ulusan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yeşilay heyetine teşekkür etti. Ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da ziyarette yer aldı.

