Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı

        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı.

        Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü yakınlarında N.M'nin kullandığı 31 AGM 572 plakalı tırın lastiği patladı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak durabildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmadı, tırda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        Yeşilay heyetinden Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi
        Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi
        Edirne Valisi Sezer Kunduracılar Sokağı'nda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer Kunduracılar Sokağı'nda incelemede bulundu
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu
        Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu