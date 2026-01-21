Habertürk
        Edirne Sarayı'nın Arz Odası ihya ediliyor

        Edirne Sarayı'nın Arz Odası ihya ediliyor

        Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında sarayın önemli yapılarından Arz Odası aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.01.2026 - 12:48
        Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında sarayın önemli yapılarından Arz Odası aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sürerken, bugüne ulaşamayan Arz Odası'nın özgün mimarisine uygun olarak yeniden inşa edilmesi için gerekli projeler hazırlandı.

        Bu kapsamda sarayın ikinci avlusunda yer alan Arz Odası'nda Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı) girişi ile Kum Kasrı'nın beden duvarları özgün haline kavuşturuldu.

        Yapının ahşap çatı ve duvar imalatları tamamlanırken, kurşun örtü, revaklar, zemin kaplama ve tezyinat çalışmaları devam ediyor.

        - Arz Odası

        İnşası 1450'de başlayıp 1475 yılında tamamlanan Edirne Sarayı'nın önemli bölümlerinden biri olan Arz Odası, Osmanlı'nın yönetim anlayışını ve protokol düzenini yansıtan başlıca mekanlar arasında yer aldı.

        Padişahın vezirleri, yabancı elçileri ve üst düzey devlet görevlilerini kabul ettiği Arz Odası, Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçiş sürecinde kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

        Buradaki kabuller belirli protokol çerçevesinde yürütülürken, devlet adamları ve yabancı elçiler Osmanlı'nın gücünü ve düzenini yakından hissetti.

        Yabancı elçilerin huzura kabulü ve bayram tebrikleri gibi çeşitli merasimlerin de Arz Odası'nda gerçekleştirildiği kaydedildi.

        - Sarayın ihyasına yönelik çalışmalar

        Deprem, yangın, işgal ve savaşlar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan Edirne Sarayı, 18 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı onayıyla Milli Saraylar Başkanlığına devredildi.

        Sarayiçi bölgesinde yaklaşık 1200 dönümlük alana yayılan yerleşkede, yapıların restorasyonu, Mahmudiye Kışlası'nda müzecilik uygulamaları, doğal yaşam alanlarının düzenlenmesi ve tarihi bahçelerin ihyasına yönelik çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

