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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler

        Süloğlu ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:36
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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
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        Süloğlu ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, hizmetleri dolayısıyla Uşen'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı diledi.

        Bu arada İstanbul Erzurumlular Derneği Federasyon Başkanı Ahmet Yanık ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Sezer'i ziyaret etti.

        Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yanık'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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