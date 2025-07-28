Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Sararlı köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Son günlerde Türkiye genelinde bir çok bölgede çıkan orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yaz boyunca çevre ve orman yangınlarına karşı benzer bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.