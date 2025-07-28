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        Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

        Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:08
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        Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Sararlı köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Son günlerde Türkiye genelinde bir çok bölgede çıkan orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Yaz boyunca çevre ve orman yangınlarına karşı benzer bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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