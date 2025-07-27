Bulgaristan'daki yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlemler alındı

Bulgaristan'daki yangının Türk topraklarına geçmemesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da dün başlayan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının Türk tarafına geçmemesi adına ekiplerin dünden bu yana aralıksız şekilde görev başında olduğunu aktaran Geldi, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerimiz, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle tam koordinasyon içerisinde çalışmakta olup sınır boyunca yer alan köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil. Türkiye topraklarında gerekli tüm önlemler alınmış durumda ve ekipler yangının yön değiştirmesini de engelledi. Şu an için herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."