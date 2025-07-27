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        Edirne'de öldürülen Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi

        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:00 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:00
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        Edirne'de öldürülen Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi
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        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında, Coni, Edirne'de tabancayla öldürülen Duru Pakarda ve Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin de aralarında bulunduğu çocukların isimleri okundu.

        Grup adına açıklama yapan Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, İnfaz Yasası'nın değişmesi gerektiğini belirtti.

        Kardeşini öldüren zanlının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Alüzrek, katilin iyi hal indiriminden yararlanmaması gerektiğini kaydetti.

        Anne Zehra Coni de öldürülen tüm çocuklar için adalet beklediklerini dile getirdi.

        Yürüyüşe baba Sami Coni ile Duru Pakarda'nın babası Cem Pakarda da katıldı.

        Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan Cumartesi günü hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 14 yaşındaki E.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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