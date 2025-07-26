Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saros'ta nadir görülen kırlangıç balığı oltaya takıldı

        EDİRNE'ninSaros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı, turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saros'ta nadir görülen kırlangıç balığı oltaya takıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'ninSaros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı, turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına takıldı.

        Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde teknesiyle balığa çıkan turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına, Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı takıldı. Oltayı tekneye çeken Altunhan, ağzındaki iğneyi penseyle çıkarttıktan sonra balığı tekrar denize bıraktı. Kırlangıç balığının Saros Körfezi'nde nadir görüldüğünü belirten Altunhan, "Böyle nadide balıkları tuttuğum zaman tekrar denize bırakıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama

        Benzer Haberler

        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Destici: Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir
        Destici: Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir
        BBP Genel Başkanı Destici, Edirne'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Edirne'de konuştu:
        Edirne'de tapuda işlem yapan vatandaşlara fidan hediye ediliyor
        Edirne'de tapuda işlem yapan vatandaşlara fidan hediye ediliyor
        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı
        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı
        Edirne'de çocuklardan Gazze'ye destek gösterisi
        Edirne'de çocuklardan Gazze'ye destek gösterisi